Probelauf an der Mosel 600 Einsätze in einem halben Jahr: Neue Rettungswache in Neumagen-Dhron zieht Zwischenbilanz

Der Probebetrieb der Malteser-Rettungswache in Neumagen-Dhron läuft seit dem vergangenen Oktober. Die Rettungswache wurde in dem Moselort etabliert, weil einige Orte bei einem Notfall nicht in maximal 15 Minuten durch Rettungskräfte erreicht werden konnten und so die vorgeschriebene Rettungsversorgung nicht gewährleistet wurde.