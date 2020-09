Konzert : A-capella-Songs unter freiem Himmel

medlz | Foto: Robert Jentzsch Foto: TV/Robert Jentzsch

Bernkastel-Kues (red) Die A-capella-Formation „medlz“ ist am Samstag, 19. September, ab 19.30 Uhr in den Moselauen in Bernkastel-Kues zu Gast. In ihrem Programm „(Das) läuft bei uns“ lassen die medlz an diesem Abend tief blicken – vor allem in ihre Herzen und Leben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Und diese vier Leben sind vielfältig und bunt. Mal laut und wild wie eine Gartenparty mit guten Freunden, mal still und verträumt wie ein Spaziergang am See. Da finden sich Songs von Tina Turner und Coldplay, von Rio Reiser und den Söhnen Mannheims, genauso wie von Michael Jackson, Sting, Bruno Mars und Zaz. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt kostet 19 Euro. Karten siehe Info rechts.