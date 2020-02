Bildung : Umwelt-Campus stellt Studiengänge vor

Meet and Eat am Umwelt-Campus Birkenfeld. Foto: TV/Jannik Scheer

Hoppstädten-Weiersbach (red) Der Umwelt-Campus Birkenfeld der Hochschule Trier veranstaltet am Donnerstag, 5. März, von 15 bis 19 Uhr einen Infotag unter dem Motto „Meet & Eat – Wie schmeckt ein Studium?

“ für Schüler, Eltern Studieninteressierter sowie Lehrer. Neben Schnuppervorlesungen, Campusführungen und Vorstellung des Studienangebotes wird eine individuelle Beratung durch Professoren sowie Mitarbeiter der Hochschule angeboten. An Servicecountern können Fragen zu Studieninhalten, Bewerbung, Voraussetzungen, Bafög sowie Berufsmöglichkeiten beantwortet werden. Das akademische Auslandsamt informiert über die Möglichkeiten eines Auslandsaufenthaltes und die Campus Company GmbH steht für alle Belange rund um die Wohnheime zur Verfügung. Während der Veranstaltung besteht die Möglichkeit ein kostenloses Essens- und Getränkeangebot zu nutzen. Eine Einschreibung für das Sommersemester ist bis Freitag, 27. März, möglich und die Bewerbungsphase für das Wintersemester startet im Mai. Weitere Infos unter der Telefon 06782/171816 oder per Mail an einstieg@umwelt-

campus.de Foto: Jannik Scheer