„Totale Augenwischerei“ Brotpreis senken, weil der Mehlpreis sinkt? Das sagen Bäcker von der Mosel

Brauneberg/Lieser · Ende Januar hat der Trierische Volksfreund über eine Bäckerei in Tawern berichtet, die die Brotpreise gesenkt hat. Hintergrund waren gefallene Getreidepreise und die damit verbundene neue Situation am Markt. Bäckermeister Karsten Fleury aus Brauneberg und Dirk Mertes aus Lieser halten dagegen. Warum es nicht so wichtig ist, was Mehl kostet.

20.02.2024 , 07:43 Uhr

Lieben ihren Beruf – Bäckermeister Karsten Fleury mit seiner Mutter Anni, die immer noch täglich im Laden steht. Foto: Monika Traut-Bonato

Von Monika Traut-Bonato

Die Traditionsbäckerei Fleury in Brauneberg legt großen Wert auf Qualität, angefangen bei den Zutaten bis hin zu traditionellen Herstellungsverfahren. Ihre Produkte werden ohne künstliche Zusatzstoffe, aus frischen Rohstoffen und ohne gentechnisch veränderte Zusätze hergestellt, was arbeitstechnisch sehr aufwendig ist. Deshalb sei eine Senkung der Brotpreise aufgrund sinkender Mehlpreise eine „totale Augenwischerei“, erklärt Bäckermeister Karsten Fleury.