Mobilität : So wollen die Morbacher mehr alltagstaugliche Radwege schaffen

Zwischen Morbach und Bischofsdhron gibt es bereits eine gute Verbindung für Radfahrer. In Zukunft soll es in der Einheitsgemeinde noch mehr Routen geben, damit die Morbacher mit dem Fahrrad sicher und schnell von A nach B kommen. Foto: Christoph Strouvelle

Morbach Mit dem Fahrrad schnell zum Einkaufen, zur Arbeit oder in den Nachbarort fahren. Das soll in Morbach in naher Zukunft möglich sein. Dafür liegt jetzt ein Konzept mit mehr als 100 Ideen für neue oder verbesserte Radwege vor. Was genau darin steht und wie es damit weitergeht.