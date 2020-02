Erfolgsprojekt : Mehr als 1000 Fahrgäste im Januar für das Wittlich Shuttle

Wittlich Immer mehr Wittlicher nutzen den Rufbus „Wittlich Shuttle“. Doch das Gesetz setzt dem Pilotprojekt Grenzen. Im Sommer muss der Stadtrat entscheiden, ob er aus dem Experiment ein dauerhaftes Verkehrsangebot entwickelt.

Ob zum Arzt, Einkaufen oder bloß zum Kaffeekränzchen: Immer mehr Wittlicher nutzen die beiden Rufbusse, die seit 2016 auf flexiblen Routen in der Säubrennerstadt unterwegs sind. Im Januar 2020 stieg die Fahrgastzahl nach Angaben der Stadtverwaltung dabei erstmals auf über 1000 Personen. „Wir sind gut unterwegs“, sagte Bürgermeister Joachim Rodenkirch dazu auf der jüngsten Stadtratssitzung. Doch die aktuelle Gesetzeslage mache es schwer, so Rodenkirch, dieses Verkehrsangebot noch weiter auszubauen. „Dabei wüssten wir, wie wir es noch besser machen könnten.“ Bei der Stadt Wittlich hat man dazu so einige Ideen:

Der Stadtrat hat zuletzt in seiner Sitzung am 21. November 2019 der Verlängerung des Verkehrsvertrages bis zum 31. Juli 2020 zugestimmt. Mit Ablauf des 31. Juli 2020 ist die maximale Dauer der Experimentierphase von höchstens vier Jahren ausgeschöpft. Im Januar hat die erste Sitzung des Arbeitskreises „Wittlich Shuttle“ stattgefunden. Aufgabe dieses Arbeitskreises ist es, das Verkehrsangebot weiter zu entwickeln, damit der innerstädtische Busverkehrs auch nach dem 31. Juli 2020 optimiert angeboten werden kann. Allerdings wären die Kosten dann nicht nur zur Hälfte, sondern komplett von der Stadt Wittlich zu tragen. In den ersten beiden Projektjahren musste die Stadt Wittlich jährlich mehr als 60 000 Euro zuschießen. Für das Haushaltsjahr 2020 kletterte der Ansatz auf über 80 000 Euro.

Bislang fahren die beiden Rufbusse mit den Namen „Lieser“ und „Mathilde“ nur innerhalb der Stadtgrenzen. Sie sind montags bis freitags zwischen 5 und 20 Uhr auf flexiblen Routen über 75 mögliche Haltestellen unterwegs. Kunden können den Rufbus digital per App auf dem Smartphone oder per Telefon buchen.

Auch den Rufbus, den man gerade zufällig heranbrausen sieht, spontan per Handzeichen oder Zuruf und damit wie ein Taxi heranwinken, das verbietet der Gesetzgeber. Wäre das hingegen erlaubt, so glaubt man bei der Stadtverwaltung, könne die Fahrgastzahl dadurch weiter gesteigert werden.

Mit einem weiteren Ausbau des Rufbussystems, das stellt Rodenkirch klar, würde die Stadt in Konflikt mit den gesetzlichen Regelungen zum Nahverkehr geraten. Denn private Taxiunternehmen dürfte es beispielsweise gar nicht freuen, dürfte die Stadt Wittlich plötzlich Fahrten von Tür zu Tür anbieten und damit als Behörde in Konkurrenz zu den privatwirtschaftlichen Verkehrsunternehmen treten.

„Diese externen Größen sind ein echtes Hindernis“, sagt Joachim Gerke, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD. Dabei sei die Stadt Wittlich mit ihrem Rufbus-Konzept eine „Insel im altertümlichen Verkehrsnetz, das sich VRT“ nenne. Rodenkirch meint dazu: „Wir befinden uns derzeit noch in der alten Welt, in der Linienbusse fahren, aber zeitgleich auch schon in einer neuen Welt, in der Busse auf Abruf fahren.“