Natur : Land gibt mehr als 400 000 Euro für die Renaturierung des Schorbachs in Dreis

Foto: Angelina Burch

Dreis Für die naturnahe Umgestaltung des Gewässers in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land stellt das rheinland-pfälzische Umweltministerium 406 600 Euro bereit. Durch die Beseitigung von Sohlbefestigungen, die Anhebung der Bachsohle sowie die Entfernung standortfremder Gehölze mit nachfolgender Initialbepflanzung von auetypischen Gehölzen soll der Schorbach in Dreis in der zweiten Jahreshälfte 2021 auf einer Länge von rund 630 Metern naturnah umgestaltet werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken