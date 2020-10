Corona : Mehr Betrieb in Thalfanger Fieber-Praxis

Gut ausgelastet ist die Fieberpraxis, die fünf Thalfanger Ärzte seit dem 6. April gemeinsam betreiben. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Bernkastel-Kues/Thalfang/Mainz In der Thalfanger Fieberpraxis ist der Betrieb im Herbst merklich gestiegen. Waren es im Sommer oft lediglich zwei oder drei Patienten, die in die Thalfanger Festhalle gekommen waren, so schwankt die Zahl jetzt im Herbst zwischen 15 und 25 Personen.

„Wir sind gut ausgelastet“, sagt Dr. Sandra Adam, eine von fünf Thalfanger Ärzten, die die Fieberpraxis gemeinsam seit dem 6. April betreiben. Der Bedarf habe sich merklich verstärkt. „Die Fieberpraxis ist aktueller denn je“, sagt sie. Die Mediziner hatten die Fieberpraxis eingerichtet, um Patienten, die möglicherweise mit dem Corona-Virus infiziert sind, aus ihren Praxen herauszuhalten und so zu vermeiden, dass dort andere Personen angesteckt werden. Sie steht allen Patienten offen.