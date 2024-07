Brauchtum St.-Anna-Kirmes in Morbach: Wetterfest und mit Regenschirm

Wenn die Morbacher ihre Kirmes feiern wollen, dann feiern sie. Es gibt kaum etwas, das sie davon abhalten kann. So auch in diesem Jahr: Obwohl weder am Freitag noch am Samstag das Wetter mitspielte, waren die Straßen rund um die St.-Anna-Kirche gut gefüllt, am Freitag laut Morbachs Ortsvorsteher Georg Schuh sogar wesentlich mehr als in den Vorjahren – und das trotz dauerhaften Nieselregens.