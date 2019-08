Aus dem Kreisausschuss : Kreisausschuss: Mehr Busfahrten im Landkreis

Bernkastel-Wittlich () In der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses am Montagnachmittag ist das neue ÖPNV-Konzept vorgestellt worden. Demnach soll es auf vielen Strecken im Landkreis zusätzliche Fahrten geben, um Versorgungslücken zu schließen.

Es soll auch ein Rufbussystem zum Einsatz kommen. Dabei meldet sich ein Fahrgast eine Stunde vor der Fahrt telefonisch an, um den Bus zu bestellen. So soll die Versorgung auch an den Wochenenden und in entlegenen Gebieten verbessert werden.