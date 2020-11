Kindergarten : Kindergarten „Kindertreff Midale“ in Manderscheid gibt in Sachen gesetzlicher Kita-Anspruch Gas

Kindergarten „Kindertreff Midale“ in Manderscheid gibt in Sachen gesetzlicher Kita-Anspruch Gas

Manderscheid Im Kindergarten „Kindertreff Midale“ hat laut Gesetz bald jedes Kind einen Anspruch darauf, den Kindergarten über sieben Stunden täglich zu besuchen. Dafür muss noch viel getan werden.

„Wir müssen!“, das ist das Ergebnis, das Stadtbürgermeister Günter Krämer aus den Gesprächen, Treffen und Schreiben mit verschiedenen Gremien, wie dem Bistum oder der Kreisverwaltung zum Thema Kindergarten herausliest. „Wir müssen die Mehrkosten an Sachkosten stemmen, die das Bistum nicht zahlt, wir müssen neue Küchengeräte anschaffen und unserer Köchin sagen, mit welchen Geräten sie arbeiten muss und wir müssen einen Planer beauftragen, der uns sagt, wie wir den Kindergarten erweitern sollen“, erklärt er resigniert und sauer in der Stadtratssitzung.

Zunächst einmal ging es um einen Sachkostenzuschuss für den Kindergarten, der seit 2017 kontinuierlich steigt, von 18 600 Euro im Jahr 2017 auf 24 600 Euro in 2019. Das Zuschuss des Bistums bleibt immer bei der gleichen Summe: 4800 Euro, sonstige Zuschüsse in Höhe von 2500 Euro kommen dazu und die Stadt muss den Rest bezahlen. Günter Krämer, erklärt: „Ich habe dann mal beim Bistum nachgefragt, ob sie sich nicht auch an den steigenden Sachkosten beteiligen wollen, aber da ist nichts zu machen. Also müssen wir wieder zahlen.“