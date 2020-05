Info

Als Teil des Infrastrukturprogrammes zur Stärkung des überörtlichen Tourismus hatte der Verbandsgemeinderat Wittlich-Land auch die Ausweitung des Trailparks Vulkaneifel beschlossen. Zum bestehenden Streckennetz für Mountainbiker sollen in der VG Wittlich-Land bis zu 60 Kilometer hinzukommen (der TV berichtete). Das Streckennetz, das vom Norden über Manderscheid bis nach Großlittgen führt und mitten in der Verbandsgemeinde endet, soll in Richtung Süden ausgebaut werden. Ziel der Überlegungen ist es, bald auch Landscheid, Niederkail, Arenrath, Niersbach, Gladbach, Dierscheid, Dodenburg und Hetzerath an das Mountainbike-Streckennetz anzuschließen. Neben der Vergrößerung des Streckennetzes ist in der Verbandsgemeinde auch ein touristisches Mountaibike-Highlight in der Planung. Nahe Dodenburg soll ein Flowtrail entstehen. Bei dieser besonderen Streckenführung bergab gilt es, scharfe Kurven und Bodenwellen zu meistern, die kleine Sprünge ermöglichen. Die Verwaltung kalkuliert mit Kosten in Höhe von rund 15 000 Euro. Für diese touristische Attraktion sollen ebenfalls Zuschüsse fließen.

Die Kosten für die Erweiterung des Trailparks bis Hetzerath sind nach Angaben der Verwaltung noch nicht berechnet. Es winken allerdings auch dafür Fördermittel aus Töpfen der EU in Höhe von 65 Prozent der entstehenden Kosten.