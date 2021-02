Kommunalpolitik : Mehr Radwege für VG Wittlich-Land

Salmtal Auf der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der VG Wittlich-Land am Dienstag, 9. Februar, 17 Uhr, in der Bürgerhalle Salmrohr geht es unter anderem um das Thema Radwege: In der Sitzung sollen die Ergebnisse einer radfahrtauglichen Trassenführung für die Erweiterung des Radwegenetzes von Arenrath über Niederkail, Landscheid, Eisenschmitt, Bettenfeld und Meerfeld nach Manderscheid vorgestellt werden.