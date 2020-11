Bildung : Mehr Schüler an den integrierten Gesamtschulen

Die Realschule plus in Thalfang. Foto: Ursula Schmieder

Wittlich Die Integrierten Gesamtschulen haben im Landkreis haben steigende Schülerzahlen. Das zeigt ein Blick in die Statistik des Landkreises Bernkastel-Wittilich, die alljährlich erneuert wird. An zwei Standorten gibt es diese Schulform, an der auch die Möglichkeit besteht, die Hochschulreife zu erlangen.

In Morbach betrug die Schülerzahl im Schujahr 2015/2016 723 Schüler, stieg dann auf ein Maximum von 794 im Schuljahr 2017/18 und hat sich in 2020/21 bei 755 (Vorjahr: 758) eingependelt. Die IGS Salmtal verzeichnete 2015/2016 606 Schüler und steigerte diese Zahl kontinuierlich bis zu 859 (Vorjahr: 856) Schülern im aktuellen Schuljahr. In der Summe sind 1614 (Vorjahr: 1614) Schüler an beiden Schulen, 2015/16 waren es noch 1329. An den beiden Wittlicher Gymnasien und den Gymnasien in Traben-Trarbach und Bernkastel-Kues sank die Schülerzahl von 3194 (2015/16) auf 2770 (Vorjahr: 2756) im aktuellen Schuljahr.

Auch an den Realschulen plus gehen die Schülerzahlen leicht zurück: In der Summe waren es im Schuljahr 2015/16 2976, in aktuellen Schuljahr sind es 2466 (Vorjahr: 2500). Spitzenreiter bei der Gesamtzahl der Schüler ist die Kurfürst-Balduin Realschule plus in Wittlich mit 569 (Vorjahr: 565) Schülern (2015/16: 676).

Die Berufsbildenden Schulen in Bernkastel-Kues und Wittlich verzeichnen in diesem Schuljahr 2348 Schüler, im Vorjahr waren es 2506 und im Schuljahr 2015/16 waren es 2513 Schüler. An der BBS Bernkastel-Kues sind derzeit 1039 Schüler, an der BBS Wittlich 1309 Schüler.