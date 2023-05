Erneuerbare Energie Neue Regeln für Solarkraft an Autobahnen und Schienen

In beinahe allen Sitzungen des Verbandsgemeinderates Wittlich-Land geht es mittlerweile um die Genehmigung großflächiger Fotovoltaikanlagen. Um die Entscheidungsfindung bei zukünftigen Projekten zu vereinfachen, hatte der Verbandsgemeinderat 2022 klare Kriterien und Ziele definiert, an denen sich die Gremien bei der Genehmigung weiterer Anlagen orientieren sollen. Ein Steuerungsrahmen für Fotovoltaik-Freiflächenanlagen wurde beschlossen. Dieser sollte auch einem Wildwuchs vorbeugen und im Hinblick auf die Landwirtschaft, das Landschaftsbild und die Akzeptanz in der Bevölkerung eine geordnete Entwicklung beim Ausbau dieser Erneuerbaren Energie unterstützen. Mögliche Nutzungskonflikte mit der Landwirtschaft, der Siedlungsentwicklung und der Naherholung sollen durch Beachtung des Steuerungsrahmens so weit wie möglich reduziert werden. In dem Regelwerk steht auch, dass die maximale Größe pro Fotovoltaik-Freiflächenanlage bei 25 Hektar liegen darf. Zudem will man die Anlagen über die gesamte Verbandsgemeinde verteilen und es sollen nicht mehr als zwei Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche für Fotovoltaikanlagen genutzt werden. In Wittlich-Land gibt es insgesamt 16.000 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche – zwei Prozent davon sind rund 320 Hektar.