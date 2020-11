Meinung : Mehr Zeit für ein wichtige Weichenstellung

Die Wahl des oder der Ersten Beigeordneten in der Verbandsgemeinde Thalfang wird wohl noch etwas dauern. Vor allem wegen des Infektionsgeschehens wird die wichtige Weichenstellung wohl erst im Januar stattfinden.

Wichtige Weichenstellung? Ja, das ist eine solche Wahl. Gerade die Position des Ersten Beigeordneten hat eine besonders wichtige Bedeutung. Er nimmt häufig Termine wahr, an denen die Bürgermeisterin nicht dabei sein kann. Dass man in dieser Position viel Verantwortung haben kann, das hat man in den vergangenen eineinhalb Jahren deutlich gemerkt, als Vera Höfner in genau diesem Amt die Geschäfte der Verbandsgemeinde Thalfang geführt hat. Ähnliches galt zuvor auch für Burkhard Graul, vor Höfner Erster Beigeordneter in der VG Thalfang.