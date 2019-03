Mehrere Autos in Wallscheid aufgebrochen

In Wallscheid hat ein Unbekannter Wertgegenstände aus mehreren Autos geklaut. Bei einer weiteren Tat wurde er gefilmt.

() Mehrere Autos sind nach Mitteilung der Polizei Wittlich in der Nacht von Dienstag, 26. März, auf Mittwoch, 27. März, aufgebrochen worden. Ein, mutmaßlich allein handelnder, unbekannter Täter, so die Polizei, schlug an zwei Fahrzeugen die Seitenscheiben ein und entwendete mehrere Gegenstände aus dem Fahrzeuginneren. Bei einem weiteren Fahrzeug öffnete der Täter die Beifahrertür wegen eines technischen Defekts, ohne das Fahrzeug zu beschädigen. Auch aus diesem Auto entwendete er Wertgegenstände. Der mutmaßliche Täter wurde bei einem weiteren Aufbruchversuch durch eine private Überwachungskamera gefilmt.

Weitere Hinweise an die Polizeiinspektion Wittlich unter Telefon 06571/9260.