Verschiedene Fälle dokumentiert Beschwerde beim Ministerium: Wird an Straßen regelmäßig zu viel abgeholzt?

Dass Hecken und Bäume, die nahe an Straßen wachsen, wegen der Verkehrssicherheit bisweilen zurechtgestutzt werden müssen, liegt auf der Hand. Und so fahren Anfang des Jahres Mitarbeiter der zuständigen Straßenmeistereien an diese Stellen, um Bäume und Hecken zu schneiden und gegebenenfalls auch zu entfernen.