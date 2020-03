Traben-Trarbach : Mehrkosten für Grundschulsanierung

Traben-Trarbach In Kinderbeuern muss eine Etage der Grundschule wegen Schimmelbildung saniert werden. Das wird deutlich teurer als ursprünglich vermutet.

Die Verbandsgemeinde Traben-Trarbach muss viel Geld und Arbeit in die Sanierung ihrer Grundschulen stecken. „Wir haben Sanierungsstau“, sagt Marcus Heintel, Bürgermeister der VG, in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses.

Die Mitglieder des Gremiums haben sich mit der Grundschule in Kinderbeuern befasst. Denn dort hat eindringendes Grundwasser in den tiefer liegenden Räumen Schimmelbildung verursacht, erläutert Frank Thullen von der Traben-Trarbacher Verwaltung. Deshalb habe der VG-Rat 2019 beschlossen, die Sanierung der betroffenen Unterrichtsräume in Angriff zu nehmen. Betroffen sind insgesamt sechs Räume, darunter Fachräume für den Schulbetrieb wie der Werkraum der Schule und ein sogenannter Raum der Stille, aber auch Nebenräume, die der Hausmeister nutzt.