Mehrweg statt Einweg : Neue Vorgaben zur Mehrwegpflicht: Wie klappt es im Kreis Bernkastel-Wittlich?

Ivonne Haeder und Hiltrud Lutz (v.l.) in der Bäckerei „Zuruf" in Bernkastel-Kues: Hier kann man beim Kaffee zwischen Einweg- und Mehrwegbechern wählen. Den Mehrwegbecher sollte man mitbringen, er wird von den Mitarbeiterinnen befüllt. Foto: Bents Christina

Bernkastel/Wittlich Ab diesem Jahr gilt eine neue Mehrwegpflicht für die Gastronomie. Wir haben uns bei Bäckern, Metzgern, Anbietern von Mittagstisch und Imbissbesitzern umgehört, ob und wie stark sie die neuen Regelungen betreffen, was sie verändert haben oder sie schon vor der Verordnung Mehrweg angeboten haben.

Von Christina Bents

Seit Januar gilt in Deutschland eine neuen Verpackungsverordnung in Bäckereien und Gastronomiebetrieben. Was ändert sich damit für die Anbieter im Kreis Bernkastel-Wittlich? So strikt sich die neue Verordnung im ersten Moment anhört, scheint sie nicht zu sein. Ziel ist die Verbannung von Einweggeschirr. Restaurants, Bistros und Cafés, die Essen für unterwegs verkaufen, sind ab dem Jahr 2023 verpflichtet, ihre Produkte sowohl in Einweg als auch in Mehrwegverpackungen anzubieten. Die Verordnung zielt vor allem darauf, Verpackungen aus Einwegkunststoff zu vermeiden.

Neues Verpackungsgesetz hat Ausnahmen

Ausgenommen von der Regelung sind kleine Betriebe mit einer Verkaufsfläche bis zu 80 Quadratmetern beziehungsweise fünf oder weniger Beschäftigten. Sie müssen keine Mehrwegverpackungen anbieten. Dennoch sind viele Betriebe im Kreis gerne bereit, auf umweltfreundliche Verpackungen zu setzen oder machen das schon seit vielen Jahren.

Im Warenhaus Bungert in Wittlich gibt es einen Mittagstisch und eine Bäckerei, wo sich Kunden Essen oder Kaffee mitnehmen können. Wer sich im Wittlicher Warenhaus das Mittagessen mitnehmen möchte, bekommt dieses in recycelbaren Pappverpackungen. Wer möchte, kann auch seine eigenen Behälter für den Transport mitbringen. Inhaber Winfried Bungert erklärt: „Beim Kaffee können sich die Kunden aussuchen, ob sie eine Ein- oder Mehrwegverpackung möchten. Es gibt einen Bungert-Mehrwegbecher, den die Kunden unserer Bungert-Card zum Geburtstag bekommen.“ Weiter sagt er: „Den Becher stellt der Kunde dann auf die Theke, dann wird er von uns gefüllt. Einen anderen eigenen Becher kann man natürlich auch mitbringen. Zusätzlich sind wir sind im Edeka-Pfandsystem, sodass man bei uns einen Becher gegen Pfand bekommen, mitnehmen und bei uns oder in einem Edeka befüllen oder zurückgegeben kann. Das Pfand bekommt man wieder.“ Außerdem versuche man, insgesamt auf weniger Verpackung zu setzen, etwa bei den Produkten in der Metzgerei, bei denen die Mitarbeiter auf oft unnötige Umverpackung hinweisen und diese dann weglassen würden, wenn der Kunde einverstanden sei.

In der Metzgerei Pütz in Osann-Monzel ist das ebenfalls so. Durch die Größe von unter 80 Quadratmetern fällt der Betrieb nicht unter die neue Verordnung, aber man kann sich dort einen Mehrwegbehälter gegen ein Pfand von 20 Euro leihen, die man selbstverständlich zurückerhält, wenn man ihn wieder zurückbringt. „Das Angebot wird aber nur von wenigen genutzt. Wir regen die Kunden an, ihre eigenen Taschen oder Behälter mitzubringen und das machen auch einige“, sagt Petra Pütz.

Im Imbiss „Jules Kochtopf“ in Mülheim stellt Christof Krämer ein Umdenken bei den Gästen fest. „Ich brauche kaum noch Einweggeschirr. Meine Kunden, die sich den Mittagstisch abholen, haben fast alle ihre eigenen Behältnisse dabei, und das finde ich auch gut. Auch er fällt mit seinem Betrieb nicht unter die neue Verordnung. In Manderscheid betreibt Miranda de Vries seit vergangenem Jahr das Bistro „Lava“. Sie sagt: „Gäste, die ich kenne, bekommen einfach eine Tupper-Dose oder einen Teller mit, wenn sie Essen mitnehmen. Das ist kein Problem, und die kommen auch ohne Pfand wieder zurück.“ Essensreste bringt sie, wie es früher häufig gemacht wurde, zu einem Bauern im Ort, der damit die Schweine füttert.

In der Bäckerei „Zuruf“ in Bernkastel-Kues füllt man ebenfalls Becher, die von den Kunden mitgebracht werden. Ivonne Haeder erklärt: „Der Becher wird auf ein Tablett gestellt und der Kaffee mit einem Metallkännchen eingefüllt. Das kommt aber nur sehr selten vor. Vor einigen Jahren gab es auch mal einen „Bernkastel-Becher“, den man sich, sogar mit Preisnachlass beim Kaffee, überall in der Stadt wieder auffüllen lassen konnte. Aber den haben wir schon lange nicht mehr gesehen.“