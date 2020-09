Spendenaktion : Damit die Menschen im Dorf Wasser haben

Longkamp „Meine Hilfe zählt“: Der Verein Mali-Hilfe bittet um Spenden, damit er im westafrikanischen Sansandy einen Brunnen bohren kann.

Wer Tag für Tag den Wasserhahn zum Kochen, Duschen oder Händewaschen aufdreht, vergisst leicht, dass viele Menschen unter einem Mangel an sauberem Trinkwasser leiden. So wie die Familien in Sansandy. Das Dorf im afrikanischen Mali zählt zurzeit über 1000 Einwohner – ein Ort fast so groß wie Riol in der Verbandsgemeinde Schweich, Üxheim bei Gerolstein oder Monzelfeld an der Mosel. „Und es gibt in Sansandy nur einen alten Brunnen mit unsauberem Wasser“, sagt Peter Brucker aus Longkamp im Landkreis Bernkastel-Wittlich. Er ist der erste Vorsitzende des Vereins Mali Hilfe (siehe Extra). Um an notwendiges Trinkwasser zu kommen, müssten die Menschen täglich mit Kübeln und Eselskarren fünf Kilometer gehen, hin und zurück, berichtet er. Insbesondere Kinder litten unter starken Magen-Darm-Problemen und Typhus. „Jährlich sterben Menschen an den Folgen des schmutzigen Wassers“, sagt Brucker.