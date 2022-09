Meinung : Warum wird Wein teurer?

Trier/Konz/Zeltingen/Lieser Alles wird teurer. Energie, Lebensmittel und Wein. Klar, auch beim Wein schlagen die gestiegenen Energiekosten zu Buche. Flaschen sind Mangelware. Das Material für die Bewirtschaftung der Weinberge ist im Preis explodiert.

Der Mindestlohn steigt erneut im Oktober auf 12 Euro, wobei viele Winzer ohnehin bereits jetzt mehr als den aktuellen Stundenlohn von 10,45 Euro zahlen. Sonst würden sie niemanden mehr finden, der in den Steillagen arbeitet. Nun steht eine Lese vor der Tür, die Zeit und Nerven kosten wird. Aber nicht nur das. Je nachdem wie die Erntemenge ausfällt – ob klein oder mittelmäßig – muss der Winzer überlegen, wie er seine Kosten kalkuliert. Auf die Flasche kommt der Wein erst im nächsten Jahr. Bis dahin werden vor allem die Energiepreise weiter nach oben schießen. So mancher Winzer hat in diesem Jahr seine Preise bereits um 0,50 Euro oder 1 Euro pro Flasche angehoben. Man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass das Ende der Preissteigerungen noch nicht vorbei ist.