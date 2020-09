Meinung : Schnelle Lösungen, ohne zu lamentieren

Es ist schon bemerkenswert: Auf der einen Seite protestieren viele Menschen lautstark und vehement gegen Corona-Einschränkungen jeglicher Art , auf der anderen Seite gibt es in Thalfang ohne großes Lamentieren rasch Lösungen, wenn es darum geht, viel Trainingsbedarf auf wenig, genauer gesagt eine Halle zu verteilen.

Da machen die Verantwortlichen schon im Vorfeld Rückzieher und überlegen, wo sie sich einschränken können. Chapeau! Einen Verein wie den TTC Talling durch die Blume zu kritisieren, dass er so viele Mannschaften trainiert, ist da nicht sonderlich sinnvoll. Nur eines ist richtig bedauerlich: dass auch in diesem Bereich die Kinder mal wieder die Leidtragenden sind. Wie so oft in Corona-Zeiten. Schade!