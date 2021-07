Meinung : Erstmal den Sommer abwarten

Sollen jetzt schon Lüftungsgeräte für Schulen angeschafft werden? In der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues sieht man das offenbar gelassen. Und das ist nachvollziehbar.

Fakt ist, dass das Infektionsgeschehen sich in den Schulen in den vergangenen Monaten eher moderat entwickelt hat und dass Jugendliche wesentlich seltener am Corona-Virus erkranken als Personen aus den Gefährdungsgruppen. Fakt ist auch, dass sich in den Schulen das Stoßlüften mittlerweile durchgesetzt hat und zur Routine geworden und offenbar auch recht effizient ist.