Meinung : Der Mythos ist wieder da!

Die Durststrecke für Mythos Mosel ist vorbei: Das Organisatoren-Team der Moseljünger bastelt eifrig an der Neuauflage der beliebten Weinreise, die traditionell immer am Wochenende nach Pfingsten steigt.

Nur eben nicht in den vergangenen beiden Jahren. Doch für 2022 herrscht großer Optimismus. Aufbruchstimmung liegt in der Luft und das ist gut so. 120 Winzer freuen sich darauf, bei der überdimensionalen Mosel-Weinprobe zwischen den Orten Detzem und Wintrich im Juni mitzumachen. Eine Zahl, die Bände spricht. Man muss kein Wahrsager sein, um vorherzusehen, dass die imposante Auswahl an Topwinzern und Newcomern erneut Tausende von Besuchern an die Mosel locken wird. Vor allem dann, wenn Eröffnungsfeier, Partys und Rahmenprogramm wieder in gewohntem Maße stattfinden können. Darauf hoffen die Moseljünger. Darauf warten Hoteliers, Gastronomen und Touristiker. Sehnsüchtig. Die zweijährige Durststrecke hat für alle lange genug gedauert. 2022 muss das Jahr sein, in dem die Moselregion und ihr Mythos wieder aufleben.