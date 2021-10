Meinung : Die richtige Entscheidung

Bernkastel-Kues Sollen Grundschulen mit Lüftungsanlagen ausgestattet werden, um Covid-19-Infekten vorzubeugen? Der Verbandsgemeinderat Bernkastel-Kues hat sich dagegen ausgesprochen und verweist auf entsprechende Experten-Studien.

Keine Frage: Das Corona-Virus ist gefährlich und die Impfquote in Deutschland könnte durchaus noch etwas zulegen. Aber zu Beginn der Pandemie hieß es immer, dass die vulnerablen Gruppen - geschützt werden müssen. Diese sind inzwischen flächendeckend geimpft oder haben ein entsprechendes Impfangebot erhalten. Das gilt ebenso für das Lehrpersonal an Grundschulen.

Hinzu kommt die Situation am Markt: Viele Handwerker sind völlig ausgebucht. Selbst wenn jetzt Aufträge vergeben werden, ist noch lange nicht absehbar, wann diese überhaupt realisiert werden können. Denn es geht hier nicht um einen Neubau, sondern um nachträglich individuell einzubauende komplexe Lüftungsanlagen in den bestehenden Gebäudebestand. Das sind schwierige Arbeiten, die ohnehin viel Zeit benötigen. Daher ist es also unwahrscheinlich, dass solche Lüftungsanlagen noch in diesem Winter in Betrieb gehen können. Die Ratsmitglieder im VG-Rat Bernkastel-Kues und auch der Bürgermeister beweisen mit dieser Entscheidung der Vernunft, die angesichts des allgemeinen Pandemie-Furors gewiss Widerspruch weckt, großen Mut.