Meinung : Eine Reform muss her!!!

Bernkastel-Kues Das Weinfest der Mittelmosel hat Tradition. Eine sehr lange Tradition. Wie sehr Menschen dieses Brauchtum am Herzen liegt, hat sich deutlich bei der Demonstration am Sonntag gezeigt, die deswegen ins Leben gerufen wurde, weil der traditionelle Umzug ausgefallen ist.

So hängt die große LED-Tafel gleich am Eingang zur Weinstraße fast wie ein Fremdkörper in der Luft. Eine gute Idee eigentlich. Doch gleich neben dem gestrigen Willkommensschild aus den 50er oder 60er Jahren mit mit der altmodischer Schrift Mittelmosel Weinstraße, wirkt das unkoordiniert.

Auf der Weinstraße selbst scheint die Welt vor 60 Jahren stehen geblieben zu sein – zumindest, was die Weinstände angeht. Ein Sammelsurium an antiquierten Ausschänken! Der unbedarfte Gast könnte leicht die Parallele ziehen: wie der Stand so der Wein. Fatal. Denn dem ist nicht so!!!