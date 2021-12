Tourismus-Bilanz 2021 : Gute Perspektiven für 2022

Bernkastel-Wittlich Hätten die Touristiker eine Glaskugel, um das Jahr 2022 vorherzusehen, könnten sie sich schon mal wappnen und planen. Doch hilfreiche Magie gibt es nur in Märchen mit Happy-End. Das gute Ende im Tourismusjahr 2021 fällt leider aus.

Die 2G-Plus-Regeln – Anfang Dezember von der Landesregierung ausgeweitet – sind ebenso „Schuld“ daran wie die Absage von vielen Weihnachtsmärkten in der Region.

Nach diesem Paukenschlag war bei Hoteliers, Gastronomen und allen, die vom Tourismus leben, endgültig die Hoffnung geschwunden, die ohnehin verkorkste Saison mit halbwegs ordentlichen Zahlen im Dezember beschließen zu können. Nun richtet sich ihr Blick nach vorne. Doch wie sehen sie aus, die Perspektiven für das neue Jahr? Mal ganz abgesehen von den mauen Gästezahlen, hat die Pandemie etwas ganz Entscheidendes und durchaus Positives erreicht: Tourist-Infos und lokale Anbieter entwickeln neue, flexible und moderne Konzepte für eine Klientel, die mit jungen Menschen und Familien aktuell eine völlig andere ist wie noch im Jahr 1991, als Kegelclubs und Busreisende an die Mosel kamen. Die Pandemie hat also wie ein Booster gewirkt und eine Entwicklung beschleunigt, die ansonsten mit Verzögerung eingetroffen wäre. Somit sind nun alle für die Saison 2022 so gut gerüstet wie es nur geht, auch ohne magische Glaskugel.