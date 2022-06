Meinung : Die Entscheidung korrigieren

Ürzig Die Bahn will den Haltepunkt Ürzig schließen, hat den Zeitpunkt aber inzwischen verschoben. Das ist auch nötig.

Und das wird auch getan: Das Land hat in Zusammenarbeit mit den regionalen Verkehrsverbünden und Kommunen den Überland-Busverkehr in Rheinland-Pfalz verbessert: Die Takte werden synchronisiert, die Zahl der Haltestellen erweitert und vieles mehr. Auf die manchmal geäußerte Kritik, dass das wenig angenommen wird und „Geisterbusse“ am Abend durch die Landschaft fahren, erhält man zur Antwort, dass das Angebot ein paar Jahre Zeit brauche, um von den Bürgern angenommen zu werden. Dieser Logik - „Angebot schafft Nachfrage“ - folgt die Bahn bislang offenbar nicht immer. Anders ist die rasche Entscheidung, den Haltepunkt Ürzig aufzugeben, nicht zu erklären. Aber offenbar lenkt die Bahn jetzt ein, denn sonst hätte sie die Schließung des Haltepunktes nicht verschoben. Wie die Beobachtung des TV-Lesers in Ürzig zeigt, scheint der Haltepunkt allein durch das 9-Euro-Ticket besser angenommen zu werden. Deshalb bleib zu hoffen, dass die Bahn ihre Entscheidung korrigiert und Ürzig auch langfristig eine Chance gibt. Vor allem, da dieser Ort der einzige Anschluss einer gesamten Verbandsgemeinde überhaupt an das Bahnnetz ist.