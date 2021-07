Meinung : Die eigenen Probleme im rechten Licht sehen und vor allem mit anpacken

Die vergangenen Tage waren eine enorme Belastung für viele Menschen im Landkreis.

Aber so schlimm es auch gekommen ist: Viele Menschen haben mit Mut und Zuversicht angepackt. Es waren jene kleinen, vielleicht nebensächlichen Momente, die gezeigt haben, wie groß die Hilfsbereitschaft und die Menschlichkeit sind. In Esch strömte das Wasser durch das Dorf. Auf die Frage an eine junge Frau, ob sie schon die Feuerwehr gerufen haben, antwortete diese: „Die sind jetzt in Sehlem, da ist grad mehr zu tun. Wir kommen hier klar.“

In Dreis halfen Jugendliche beim Sandsäcke-Abfüllen. Sie waren erschöpft, aber trotzdem gefasst. Ein Feuerwehrmann sagte: „Es regnet halt. Wir tun, was wir können und alle helfen mit.“ Währenddessen schaffte eine örtliche Kiesfirma mit ihrem Radlader mehr Sand an.