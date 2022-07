Meinung : Energiekrise: Windkraftausbau genügt nicht

Mit dem simplen Ruf nach mehr Windkraft wird die sich anbahnende Energiekrise nicht meistern lassen. Das zeigt ein Blick auf die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues, wo bereits jetzt die geforderte Fläche für Windkraft genutzt wird.

Aber selbst wenn diese bis 2032 noch weiter ausgebaut wird, so stößt sie an natürliche Grenzen, von denen die Windhöffigkeit, also überhaupt die Eignung als Fläche für Windkraftanlagen, die wichtigste ist, neben weiteren Ausschlusskriterien wie Wohngebieten oder Kulturlandschaften.