Meinung : Verkehrsprobleme sind kein Einzelfall

Kröv Nicht nur in Kröv sollte der Verkehr neu geregelt werden.

Parkplatznot, viel Verkehr in engen Gassen, zu wenig Platz für Radfahrer und Fußgänger: Die Probleme, mit denen die Kröver kämpfen sind kein Einzelfall. In immer mehr Moselgemeinden wird der Verkehr stärker reguliert und das Parken bewirtschaftet, so zum Beispiel in Zeltingen-Rachtig oder auch in Bernkastel-Kues, wo die Parkplatzbewirtschaftung zukünftig weiter ausgedehnt wird und der Marktplatz nur noch eingeschränkt befahrbar ist,um die Verkehrssicherheit zu erhöhen.