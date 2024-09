Vor Ort nachgefragt „Die Jugend tut mit leid“: Das sind die Tops und Flops in Wittlich

Säubrennerstadt, Industriestadt, Eifelstadt (oder doch Mosel?): Viele Namen passen zu Wittlich. Doch was denken die Menschen aus der Region und die Einwohner selbst über das Zentrum des Landkreises Bernkastel-Wittlich? Was schätzen sie an Wittlich, was fehlt ihnen oder worüber ärgern sie sich? Wir haben uns umgehört.