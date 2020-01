Politik : Linke aus Breit will nach Mainz

Breit Melanie Wery-Sims bewirbt sich auf den zweiten Listenplatz ihrer Partei für die Wahlen zum rheinland-pfälzischen Landtag.

„Ich kann versprechen, dass ich im Landtag die Kita- und Schulbusbeförderung direkt angehen will“, sagt Melanie Wery-Sims mit Nachdruck auf die TV-Nachfrage, was ein erstes Ziel im Falle eines Wahlsiegs sein könnte. Denn die 36-jährige vierfache Mutter aus Breit bewirbt sich bei der Linken für den zweiten Listenplatz der Landtagswahl im nächsten Jahr. Im Mai wird dann die Liste aufgestellt. Wer schon einmal ihre leidenschaftliche Plädoyers im Kreistag für einen besseren Transport von Schul- und Kita-Kindern im Kreistag erlebt hat, kann das durchaus nachvollziehen. Die Fremdsprachenassistentin aus dem Hunsrückort Breit ist im vergangenen Jahr in den Kreistag des Landkreises gewählt worden. Vor einigen Wochen sorgte sie für Schlagzeilen, als sie auf Instagram Fotos von sich in einem engen Cosplay-Kostüm veröffentlicht hatte. Beim Cosplay-Rollenspiel ziehen Fans von Serien und Computerspielen die Kostüme ihrer Helden an. Das störte manche Menschen und sie handelte sich derbe Kommentare ein, sah das aber gelassen und verwies auf die „Ignore“-Funktion in den sozialen Netzwerken (der TV berichtete).