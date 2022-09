Tierheim Altrich : Menschen spenden 10.000 Euro ans Tierheim Altrich

Altrich Der Leiter des Altricher Tierheims, Rainer Kordel, ist erleichtert. Nach dem Bericht des Trierischen Volksfreunds „Zu wenige Spenden: Die finanziellen Nöte im Tierheim Altrich werden größer“ (TV vom 31. August 2022) haben zahlreiche Menschen Geld an das Tierheim Altrich überwiesen.

Kordel sagt: „Wir haben 10.000 Euro an Spenden erhalten. Es waren sehr viele kleine Beträge dabei, mal 10, mal 20 Euro. Die größte Einzelsumme belief sich auf 500 Euro.“ Dies sei in etwa so viel Geld wie früher – also vor der Corona-Pandemie – beim Tag der offenen Tür eingenommen wurde.