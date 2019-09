Programm : Menschen, Tiere und Unterhaltung beim Merscheider Markt

Morbach-Merscheid Die vielen Aspekte des Marktes im Morbacher Stadtteil, ein Erlebnis seit fast 300 Jahren, beginnen am Freitagabend um 20 Uhr ihre Entfaltung.

Markt und Tierschau beginnen am Samstag um 10 Uhr. Am Freitagabend ist um 20 Uhr im Festzelt der offizielle Fassanstich. Zur Oktoberfest Warm-up-Party spielen die Draufgänger und die Midnight-Ladies.

Das Programm am Samstag umfasst um 10.30 Uhr das Altherrenpflügen, unterstützt von der Landjugend Bernkastel-Wittlich, um 11 und 14 Uhr die Voltigiervorführung des Turnvereins Morbach und musikalisch geht es im Festzelt rund: Die Musikvereine Hundheim (11 Uhr), Irmenach-Beuren (12.30 Uhr) Longkamp (14 Uhr) und Reckershausen (15.30 Uhr) spielen auf. Am Samstagabend kann mit den Rockpiloten in einer Schlager- und Rocknacht in musikalische Höhen abgehoben werden.