Migration : Menschenrechtsorganisation erhält Hilfe

Olga Karatch (rechts) von der Menschenrechtsorganisation Nasch Dom – „Unser Haus“ – in Belarus bei der Ankunft des Transports. Foto: IGFM/Nasch Dom

Wittlich (red) Die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) Wittlich hat in Litauen Flüchtlinge aus Bela­rus mit Hilfsgütern unterstützt – unter anderem Waschmaschinen, Decken und Kleidung.

Olga Karatch von der Menschenrechtsorganisation Nasch Dom („Unser Haus“) empfing den Transport und dankte der IGFM. „Der Winter kommt, und viele Menschen sind ohne warme Kleidung. Allen voran diejenigen, die im Sommer aus dem Land fliehen mussten“, heißt es in Karatchs Schreiben. „Warme Kleidung für Kinder ist besonders wichtig.“ Unterstützt würden besonders die Familien von politischen Gefangenen und diese selbst.

Alles, was in Litauen nicht an die Menschen abgegeben werde, gehe nach Belarus, Polen oder Lettland, „wo das Flüchtlingshilfesystem viel schwächer ist und die Menschen auch dringend warme Kleidung und andere Dinge brauchen.“