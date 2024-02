12 Millionen Euro Schaden Nach Brandkatastrophe: Wie es mit dem Wittlicher Mercedes-Händler Merbag jetzt weitergeht

Es war eine der schlimmsten Brandkatastrophen der vergangenen Jahr für die Stadt Wittlich, als im Juli 2023 zur Mittagszeit bei strahlendem Sonnenschein das Autohaus Merbag im Wittlicher Industriegebiet in der Gottlieb-Daimler-Straße in Flammen aufging. An einen Großbrand vergleichbaren Ausmaßes konnten sich selbst altgediente Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort nicht erinnern.