Nach Brandkatastrophe Wiedereröffnung: So sieht es bei Mercedes-Händler Merbag in Wittlich nach dem Feuer aus

Obwohl die verheerenden Schäden, die das Feuer am 10. Juli im Mercedes-Autohaus Merbag in Wittlich angerichtet hat, noch gar nicht allesamt beseitigt sind, läuft dort seit Freitag, 18. August, wieder der Betrieb. Auf dem Hof stehen in zwei Lagen übereinander gestapelte Container, in denen Büros eingerichtet wurden. Im Erdgeschoss ist der Service für Kunden zu finden und am Freitagmorgen, dem Tag der Wiedereröffnung, ist dort auch schon was los.