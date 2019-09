Merscheider Markt : Geflügel, Gemüse, Musik und viel Regen

Info

Der traditionelle Merscheider Markt ist der bekannteste Bauern- und Tiermarkt in der Region Morbach. Bereits 1723 wurden dem Ort Merscheid die Marktrechte verliehen, was ihn dazu berechtigte, einen jährlichen „Kram- und Viehmarkt“ am zweiten Septemberwochenende zu veranstalten. Bis zum Zweiten Weltkrieg erfüllte er seine Bestimmung und bot den Landwirten die Möglichkeit des Viehhandels und der Deckung des Bedarfes an Gebrauchsgegenständen. Nach dem Krieg verlor der Merscheider Markt seine Bedeutung als Großviehmarkt. Der Merscheider Markt wandelte sich in einen Kleintiermarkt auch „Pollenmarkt“ (Pollen sind junge Hühner) genannt und bestand in dieser Form bis 1965 fort. Seit 1984 findet jährlich wieder eine Tierschau statt.

Im Jahr 1996 übernahm die Vereinsgemeinschaft Merscheider Markt, bestehend aus dem Musikverein Heinzerath-Merscheid und dem Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Merscheid die alleinige Ausrichtung des Merscheider Marktes und die Gemeinde zog sich ganz als Veranstalter zurück.