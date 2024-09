Seit fast 40 Jahren am Start Dieser Winzer hat quasi das Wein-Monopol beim Merscheider Markt

Wer sagt, dass im Hunsrück kein Wein getrunken wird? Mann oder Frau muss ihn nur den Leuten näherbringen. Albert Kohl, Besitzer des Weinhofguts Amtsgarten in Mülheim, hat offenbar ein gutes Händchen dafür. Schon lange ist er Weinlieferant bei den Kirmesfeiern in Hinzerath und Hundheim und betreibt seit 2005 einen Weinstand bei der St. Anna Kirmes in Morbach.