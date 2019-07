Veranstaltung : Merscheider Markt: Treffpunkt für Tierhalter

Morbach-Merscheid Der traditionelle Merscheider Markt ist der bekannteste Bauern- und Handwerkermarkt der Region. Vom 7. bis 8. September werden gibt es ausgesuchte Produkte aus der Region. Für viele Tierhalter ist der Merscheider Markt Dreh- und Angelpunkt des Kleintierhandels.

Insbesondere ist er der Handelsmarkt für legereife Hühner, sonstiges Federvieh, Hasen, Ziegen und Schafe, aber auch Rinder und Pferde werden ausgestellt und gehandelt. Es wird gefachsimpelt und Erfahrungen werden ausgetauscht. Eine Anmeldung für die Teilnahme am Bauernmarkt oder der Tierschau mit Handel ist bis Mittwoch, 31. Juli, bei Daniel Kieren unter Telefon 0171/8214757 oder per E-Mail an merscheidermarkt@gmx.de möglich. Gehandelt werden Schafe, Ziegen, Landschweine, Minischweine, Katzen, Hühner, Enten, Gänse, Hasen, Kaninchen, Meerschweinchen und Vögel.