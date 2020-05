Kirche : Messen in Himmerod

Großlittgen (red) Die nächsten Messen in der Himmeroder Abteikirche sind am Sonntag, 24. Mai, 10 Uhr, sowie an Pfingstsonntag (31. Mai) und Pfingstmontag (1. Juni) jeweils um 10 Uhr. An Pfingstsonntag ist zudem um 17 Uhr eine Vesper.



