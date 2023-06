Messen und Märkte: Absage von beliebtem Floh- und Trödelmarkt Wegen Parkproblemen: Springiersbacher Antik- und Flohmarkt kurzfristig abgesagt

Er zählt zu den beliebtesten Veranstaltungen in der Moselregion dieser Art: Springiersbacher Antik- und Flohmarkt zieht seit über 40 Jahren Gäste aus der Region alljährlich zum Kloster. Aber kurz vor dem Start an diesem Sonntag, 11. Juni, erhielt der Veranstalter schlechte Nachrichten. „Ich bin mit den Nerven am Ende. Das Ordnungsamt hat die Veranstaltung untersagt,“ sagt Gerd Vockensperger.