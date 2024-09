28-Jähriger getötet Nach Messer-Attacke in Wittlich: Jetzt beginnt der Militärprozess

Eine Bluttat hat die sonst fröhliche und friedliche Säubrennerkirmes im Sommer des vergangenen Jahres überschattet: Am 19. August 2023 kam es gegen 2.40 Uhr zu einer Auseinandersetzung in der Trierer Straße in Wittlich. In deren Folge war ein 28-jähriger Mann aus Wittlich an den Folgen der Stichverletzungen gestorben. Zwei Tatverdächtige, beides Soldaten des benachbarten US-Air-Force Stützpunktes Spangdahlem, wurden daraufhin durch die zuständigen US-Behörden in Haft genommen.