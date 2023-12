Blutige Tat in Wittlich Hinweise zu Messerattacke auf Säubrennerkirmes verdichten sich: Bringt eine bekannte Anwaltskanzlei aus den USA den Durchbruch?

Eine brutale Gewalttat erschütterte die für gewöhnlich friedliche Atmosphäre der Säubrennerkirmes in diesem Sommer: In der ersten Kirmesnacht auf Samstag, 19. August, wurde in der Wittlicher Innenstadt wenige Meter vom Marktplatz entfernt ein 28-jähriger Wittlicher mit einem Messer attackiert. Er starb an seinen Verletzungen.