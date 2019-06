Streik : Metaller demonstrieren

Metaller demonstrieren in Horath Horath. Etwa 100 Arbeitnehmer der Niederlassungen der Riva-Stahl/ Henningsdorfer Elektrostahlwerke in Trier und Horath haben vor dem Werk in Horath demonstriert. Seit dem Dienstag bestreiken sie das Unternehmen und forderten in lauten Sprechchören, dass das Unternehmen mit der IG Metall einen Tarifvertrag abschließt. Dies habe die Geschäftsführung des Unternehmens abgelehnt, sagt Christian Schmitz von der IG Metall in Trier. ?Wir streiken, bis es ein Ergebnis gibt?, sagt Schmitz. Lediglich fünf Kräfte hätten nach Streikbeginn in Horath gearbeitet, sagt er. Uwe Zabel von der Bereichsleitung Mitte in Frankfurt sagt, man habe sich auf einen mehrwöchigen Streik eingestellt. Foto: Christoph Strouvelle