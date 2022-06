Ausgezeichnete Wurst : Die beschwipste Winzersalami ist der Renner – Metzgerei in Enkirch gehört seit Jahren zu den besten in Europa

Inhaberin Ulrike Georg mit Metzgermeister Stefan Nilles, der für die Produktion der Wurst- und Fleischwaren verantwortlich ist. Foto: Winfried Simon

Enkirch Die Metzgerei Georg in Enkirch heimst für ihre Produkte regelmäßig internationale Preise ein – 150 verschiedene Wurstsorten sind im Angebot. Was den Betrieb so besonders macht.