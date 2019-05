Kommunalwahl : Meyer neuer Ortschef in Salmtal

Meyer neuer Ortschef in Salmtal

Salmtal Der 32-jährige CDU-Kandidat Markus Peter Meyer tritt mit einem Wahlergebnis von 76,9 Prozent die Nachfolge des bisherigen Amtsinhabers Anton Duckart an. Duckart stellte sich nicht mehr zur Wahl, einen Gegenkandidaten gab es nicht.

Meyer ist sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Dennoch möchte er die Bürger, die ihn nicht gewählt haben, von sich überzeugen. Er möchte den Ort künftig attraktiver gestalten. Besonders wichtig ist ihm die Bauentwicklung des Baugebietes „Auf Sand“. Aber auch kleinere Projekte, die bisher nicht fertiggestellt wurden, will er im Auge behalten. Sehr wichtig ist ihm Teamarbeit, daher will er in Zukunft eng mit dem Gemeinderat zusammenarbeiten, um die Pläne zu verwirklichen.