Musik : Punk und Folk beim Männerchor in Wehlen

Der Männergesangverein (MGV) Lyra Wehlen präsentierte bei zwei Veranstaltungen innerhalb von acht Tagen Teile seines neuen Programms.

In der folgenden Woche lud der Chor Familien und Fans aus der Umgebung zu einer kleinen Feier mit Kaffee und Kuchen am Nachmittag sowie Gesang und Federweißem am Abend ein. Im überdachten Hof von Sabine und Lothar Scheid sangen die Männer neben bekannten Liedern auch die beiden neuen Songs. Diese wurden während der Corona-Zeit zum größten Teil per Video­konferenz erarbeitet und in wenigen Wochen in Präsenz­proben zusammengefügt. Es gab viel Applaus und Zustimmung. Bei den „alten“ Titeln aus dem Bestandsrepertoire sah man viele Gäste freudig mitsingen, die schon so lange auf die Stimmen ihres Männerchors verzichtet hatten.